ABD’de hükümet yine kapanabilir

Mevcut federal bütçe bu gece sona eriyor, bu nedenle yasa koyucuların o zamana kadar yeni bir bütçe anlaşmasını yürürlüğe koymaları gerekiyor. Şu anda Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde (219-212) ve Senato’da (53-47) çoğunluğa sahip. Ancak yeni bütçeyi onaylamak için Senato’da 60 kişilik özel bir çoğunluk gerekiyor. Bu da kapanışı önlemek için en az yedi Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerle oy kullanması gerektiği anlamına geliyor.



Ancak Demokratlar, bütçeyi yalnızca Cumhuriyetçiler düşük gelirli çalışanlar için sona ermekte olan bazı sosyal güvenlik yardımlarını uzatırsa onaylayacaklarını söylüyor. Bu yardımlar ortadan kalkarsa, birçok Amerikalı için sağlık sigortası primleri önemli ölçüde daha pahalı hale gelecek.



Eğer bu geceye kadar ABD’de bütçe onaylanmazsa federal hükümetin birçok hizmeti duracak ve para tükendiği için devlet daireleri işlemez hale gelecek. Hükümet kapanışı süresince federal çalışanlar maaş alamayacak. Ulusal parklar, müzeler ve diğer federal kurumlar da kapanmak zorunda kalacak.

İlk döneminde Trump, geri adım atmıştı



Hükümetin kapanmaso, ABD ekonomisi için de dramatik etkilere yol açabilir. 2023’te yatırım bankası Goldman Sachs, hükümet bütçede anlaşmaya varamadığı sürece ekonomik büyümenin her hafta yüzde 0,2 oranında düşeceğini hesaplamıştı.



Amerika tarihindeki en uzun ve son hükümet kapanışı, Donald Trump’ın ilk döneminde yaşandı. Trump, Meksika sınırına inşa edilecek duvar için ek finansman alana kadar hükümeti yeniden açmayı reddetti. Ancak Demokratlar kararlı durdu. Trump, yalnızca ödenmemiş hava trafik kontrolörleri işe gitmeyip hava yolculuğunda kaosa yol açınca hükümeti yeniden açtı. Kapanış nihayetinde 35 gün sürdü ve Trump, duvarı için ek finansman alamadı.

Trump için fırsat olabilir



Başkan Trump, hükümet kapanışını federal hükümet harcamalarını köklü şekilde azaltmayı hedefleyen Proje 2025’i ilerletmek için bir fırsat olarak görebilir. Bu kapanma, Kongre onayı olmadan “önemsiz” kabul edilen işlev ve programların kaldırılmasını mümkün kılacak. Bütçe şefi Russ Vought, anlaşma sağlanamazsa hükümetin tüm önemsiz hizmetleri kalıcı olarak kapatacağını belirten bir not yayınladı.



Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, bu tehdidi bir blöf ve gözdağı olarak nitelendirdi. Schumer, dün Başkan Trump ile yaptığı toplantının ardından, “Eğer Cumhuriyetçiler hükümeti kapatırsa, Amerikan halkı bunun sorumluluğunun onlarda olduğunu bilir. Temsilciler Meclisi, Senato ve başkan onlarda.” dedi.