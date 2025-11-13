Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD’de hükümetin açılışı altın ve finans piyasalarına iyi geldi /13 Kasım 2025 11:51

ABD’de hükümetin açılışı altın ve finans piyasalarına iyi geldi

ABD'de 43 gün süren ve ülkenin en uzun tarihi hükümet kapanmasının sona ermesi, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın 4.212 dolardan işlem görürken, gram altın da 5.722 TL seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla tarihi hükümet kapanmasının sona ermesi, piyasalarda belirsizliği azaltarak yatırımcıların odağını yeniden Fed’in para politikasına çevirdi. Hükümet kapanması süresince istihdam ve enflasyon gibi kritik ekonomik verilerin yayınlanamaması, Fed’in faiz kararları üzerindeki spekülasyonları artırmıştı.

ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Hükümetin yeniden açılması haberiyle birlikte, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı:

Spot Altın: Çarşamba günü ons başına %0,4 değer kazanarak 4.212 dolara yükseldi. Bu seviye, 21 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Gram Altın: Ons altındaki gelişmelere paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatı da %0,4 değer kazanarak 5.722 TL seviyesine çıktı.

FED’DEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAKİM

Ekonomim’in haberine göre, piyasa analistleri ve ekonomistler, Çalışma Bakanlığı’nın aralık ayındaki Fed toplantısı öncesinde kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarını öncelikli olarak yayımlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Geçen ay Fed’in faizi 25 baz puan düşürmesine rağmen, Başkan Jerome Powell veri eksikliği nedeniyle yeni indirim konusunda temkinli davranmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin %80’i, Fed’in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar için olumlu bir ortam oluşturuyor.

YILBAŞINDAN BU YANA %60 GETİRİ

Altın, jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri gibi faktörlerin etkisiyle bu yıl başından itibaren %60 oranında değer kazandı. Altın, 20 Ekim’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.381,21 doları görmüştü.

Diğer Değerli Metaller: Spot gümüş ons başına 5,37 dolarda yatay seyrederken, platin %0,1 artışla 1.616,24 dolar, paladyum ise %0,6 düşüşle 1.465,21 dolardan işlem gördü.

İşte 13 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde kaydedilen güncel altın satış fiyatları tablosu:

Altın Türü           Satış Fiyatı

Gram Altın        5.718,08 TL

Çeyrek Altın     9.670,00 TL

Yarım Altın        19.328,00 TL

Tam Altın            37.932,34 TL

Cumhuriyet Altını        38.532,00 TL

Gremse Altın  95.121,75 TL

Ons Altın            4.218,40 Dolar
