ABD’de hükümetin açılışı altın ve finans piyasalarına iyi geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla tarihi hükümet kapanmasının sona ermesi, piyasalarda belirsizliği azaltarak yatırımcıların odağını yeniden Fed’in para politikasına çevirdi. Hükümet kapanması süresince istihdam ve enflasyon gibi kritik ekonomik verilerin yayınlanamaması, Fed’in faiz kararları üzerindeki spekülasyonları artırmıştı.









FED’DEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAKİM

Reuters anketine katılan ekonomistlerin %80’i, Fed’in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar için olumlu bir ortam oluşturuyor.





Hükümetin yeniden açılması haberiyle birlikte, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı:Spot Altın: Çarşamba günü ons başına %0,4 değer kazanarak 4.212 dolara yükseldi. Bu seviye, 21 Ekim'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.Gram Altın: Ons altındaki gelişmelere paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatı da %0,4 değer kazanarak 5.722 TL seviyesine çıktı.Ekonomim'in haberine göre, piyasa analistleri ve ekonomistler, Çalışma Bakanlığı'nın aralık ayındaki Fed toplantısı öncesinde kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarını öncelikli olarak yayımlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Geçen ay Fed'in faizi 25 baz puan düşürmesine rağmen, Başkan Jerome Powell veri eksikliği nedeniyle yeni indirim konusunda temkinli davranmıştı.Altın, jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri gibi faktörlerin etkisiyle bu yıl başından itibaren %60 oranında değer kazandı. Altın, 20 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.381,21 doları görmüştü.Diğer Değerli Metaller: Spot gümüş ons başına 5,37 dolarda yatay seyrederken, platin %0,1 artışla 1.616,24 dolar, paladyum ise %0,6 düşüşle 1.465,21 dolardan işlem gördü.İşte 13 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde kaydedilen güncel altın satış fiyatları tablosu:Altın Türü Satış FiyatıGram Altın 5.718,08 TLÇeyrek Altın 9.670,00 TLYarım Altın 19.328,00 TLTam Altın 37.932,34 TLCumhuriyet Altını 38.532,00 TLGremse Altın 95.121,75 TLOns Altın 4.218,40 Dolar