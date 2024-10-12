ABD’de IFLC rüzgarı: 4 Mevsim gösterilecek

Düzenlediği programlarla her yıl yepyeni sürprizlerle dünya seyircisinin huzuruna çıkan IFLC bu yıl Antonio Vivaldi’ninen ünlü eserlerinden biri ve mevsimlerin geçişini farklı bir anlatım ile sunan “Dört Mevsim”i ile dünyanın dört bir yanındaki kültür ve sanatı bir araya getiriyor.



2 Perde, 4 bölümden oluşan gösterinin ana unsuru dünya genelinde takdir kazanmış Türk kolejlerinin öğrencileri oluşturdu. ABD, Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Papua Yeni Gine, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Avustralya, Güney Afrika, Makedonya, Güney Kore gibi pek çok ülkelerdeki okullardan gelen genç sanatçılar, şarkı ve danslarıyla Vivaldi’nin Dört Mevsimi’nin çağdaş bir yorumunu izleyiciye sunacak.



Müzik, şarkı, dans ve perdede anlatım ile birbirini destekleyen akıcı bir muhteviyata sahip 4 Mevsim, sahnelendiği ülkenin dili ve Türkçe olarak iki dille sunulacak. Almanca, Türkçe, İngilizce Portekizce, Farsça, Kürtçe, Kazakça gibi dillerin de dahil olduğu 18 ayrı dilde yaklaşık 20 şarkılık zengin bir repertuarla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan 4 Mevsim, dünya kültürlerinden 8’den fazla dans koreografisiyle konsepti tamamlayacak.



Dünya kültüründen renkli dansların sahneleneceği ve yaklaşık 20 ayrı dilde şarkıların seslendirileceği gösteride, Kenya’dan Mozambik’e, Endonezya’dan Kazakistan’a kadar çok geniş bir yelpazede ülkelerin kültürel dansları da icra edilecek.