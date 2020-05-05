Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de insanlı aşı deneyleri başladı /05 Mayıs 2020 19:42

ABD’de insanlı aşı deneyleri başladı

ABD'li Pfizer ile Alman ilaç şirketi BioNTech, corona virüsüne karşı geliştirilen aşı prototipinin ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı yürütülen aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürüyor. En çok can kaybı ve vakayla salgının merkez üssü haline dönüşen ABD’den umut verici bir haber geldi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, işbirliğine giderek geliştirilen aşı prototipinin ABD’de insanlar üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

İLK ETABI ALMANYA’DA

BNT162 adı verilen aşı programında, geçtiğimiz hafta ilk olarak Almanya’da insanlı deneylere başlanmıştı. Denemelerin ikinci etabı ise New York’ta Grossman Tıp Okulu’nda yürütülüyor.

Şirket yetkilileri, aşı denemelerinin ilk olarak 18-55 yaş aralığındaki sağlıklı bireylerle yapılacağını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü, şu an dünya genelinde sürdürülen 108 aşı çalışması olduğunu ifade etmişti.
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