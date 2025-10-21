Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de kapanma krizi derinleşiyor: 750 bin federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı /21 Ekim 2025 22:52

ABD’de kapanma krizi derinleşiyor: 750 bin federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

ABD'de federal hükümetin kapanması ülkeyi adeta felç etti. Süreçte üçüncü hafta geride kalırken 750 binden fazla federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Binlerce federal çalışan ise maaş almadan çalışmayı sürdürüyor.

SHABER3.COM

ABD’de 2025 mali yılının 30 Eylül gecesi sona ermesine rağmen federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre geçici bütçe tasarısını onaylayamayınca kapanmıştı.

2019’dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açan bu durum üç haftadır binlerce çalışanın maaşlarını alamamasına, uçuşların gecikmesine ve düşük gelirli ailelerin gıda yardımını kaybetmesine yol açarken 21. günde belirsizlik sürüyor.

750 BİN MEMUR ÜCRETSİZ İZİNDE

Bu süreçte maaşları ödenemeyen 750 binden fazla federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken Trump, Pentagon’a kapanmaya rağmen aktif görevdeki askerlerin maaşlarının ödenmesini sağlama talimatı verdi.

15 Ekim itibarıyla aktif görevdeki 1,3 milyon asker maaşını alırken, Savunma Bakanlığı’nda görevli 740 bin sivil çalışanının yüzde 55’i ücretsiz izne çıkarıldı. Bu çalışanlar arasında eğitim, tedarik ve idari destek alanlarında çalışanlar da yer alıyor. Siber güvenlik, sağlık hizmetleri, silah sistemleri bakımı, istihbarat ve lojistik alanlarında çalışan siviller ile Ulusal Muhafız güçleri ise maaş almadan çalışmaya devam ediyor.

İç Güvenlik Bakanlığı, 16 Ekim’de Gümrük ve Sınır Devriyesi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, Gizli Servis, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve diğer kritik görev alanlarında görev yapanlar da dahil olmak üzere bakanlık genelindeki 70 binden fazla yeminli kolluk kuvveti görevlisine, kapanma sırasında çalıştıkları tüm saatler için ücret ödeneceğini doğruladı.
01:00:07