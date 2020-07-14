Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de karantina şartları geri dönüyor /14 Temmuz 2020 09:48

ABD’de karantina şartları geri dönüyor

Koronavirüs vak'alarının hızla artmaya başladığı California eyaletinde sıkı karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının hızla artmaya başladığı California eyaletinde alarm verildi.

Eyalette koronavirüs vakaları son iki hafta içerisinde yüzde 20 artınca, California Valisi Gavin Newsom, tüm barlara kepenk indirmeleri yönünde talimat verdi.

Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar da artan vak'alar sebebiyle bir kez daha süresiz olarak kapatıldı.

Nisan ayında ABD’deki Koronavirüs salgınının merkezinde olan ancak daha sonra salgını kontrol altına almayı başaran New York’ta ise dört ay aradan sonra ilk kez 24 saat içerisinde hiç Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.
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