Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu /04 Nisan 2020 12:51

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh şehrindeki gönüllüler, gıda yardımı organize etti. 1.500 aileye gıda yardımı dağıtan organizasyon için kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu



Covid-19 salgını nedeniyle ABD’de son 2 haftada 6,6 milyon kişi işsiz kaldı. Daha önceki işsizlik rekoru 1982’de gerçekleşti. Sadece 650 bin kişi işsiz kalmıştı. İşsiz kalan 6.6 milyon kişi işsizlik fonuna başvurdu. İlk defa food banklarden yiyecek almaya giden insanlar olduğu belirtiliyor. Bir çok insan Amerika’da aydan aya hatta haftadan haftaya aldığı parayla yaşıyordu. Son iki haftada bir anda işsiz kalan 6,6 milyon kişinin hiç bir geliri yok. İşsiz sayısının birkaç hafta içerisinde 10 milyona çıkması bekleniyor.
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ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

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