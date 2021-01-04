ABD’de Kongre’nin yeni üyeleri göreve başladı: Pelosi yine başkan

Senato’daki yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlık etti.









Kongre yeni döneme bazı belirsizliklerle başladı. Senato’da kontrolün hangi partide olacağı henüz netleşmiş değil. Salı günü Georgia’daki seçimler bunu netleştirecek.





TEMSİLCİLER MECLİSİNDE 2 TARAF ARASINDA FARK AZ

Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar bu sefer az bir farkla çoğunluğu korudular.





Temsilciler Meclisi’nde Kasım seçimleri sonrasında yeni dönemde 222 Demokrat 212 Cumhuriyetçi isim yer alıyor.





Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da iki taraf arasındaki farkın oldukça az olması iki partideki ılımlıların elini güçlendirebilir.









Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar yasa tasarılarını oylarken önceki döneme göre daha fazla zorluklar yaşayabilir.





NANCY PELOSI YENİDEN SEÇİLDİ

ABD’de Başkan Trump’ın en büyük siyasi karşıtlarından Demokrat Partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi. Pelosi’nin yeni Başkan Joe Biden’a tam destek vermesi bekleniyor.





ABD’de son iki yılda Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerilim ve tartışmalarla gündemden düşmeyen Demokrat partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.





Kongre’de yapılan oylamada Pelosi, seçimi 209 oy alan Cumhuriyetçi rakibi Kevin McCarthy’e karşı 216 oyla kazandı. 80 yaşındaki Pelosi’nin, Kongre’de kan kaybeden Demokrat çoğunluğu bir arada tutmaya çalışması ve 20 Ocak’ta Başkanlık görevini devralacak olan Demokrat partili Joe Biden’ın koronavirüsle mücadele ve ekonomiyi canlandırma önlemlerine tam destek vermesi bekleniyor.





2019 yılı Ocak ayından beri Temsilciler Meclisi başkanlığını yürüten Nancy Pelosi, 2007-2011 yılları arasında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuş, bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.





Temsilciler Meclisi Başkanı, Başkan ve Başkan Yardımcısının ardından Amerikan siyasi protokolünün üç numaralı ismi konumunda bulunuyor ve iki yıllığına seçiliyor. Kasım ayındaki seçimlerle yenilenen Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar ellerindeki çoğunluğu korumuş ancak sandalye kaybına uğramıştı.





ABD’DE KRİTİK SEÇİM SALI GÜNÜ

Kongre’nin diğer kanadı olan Senato’da ise Cumhuriyetçilerin ellerindeki çoğunluğu koruyup korumayacağı, Salı günü Georgia eyaletinde yapılacak kritik seçimle belli olacak.





Kasım ayındaki seçimde hiçbir isim gerekli yüzde 50 barajını aşamamıştı.

Senato’daki Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Demokrat senatör adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olabilmek için kampanya yürütüyor.

Şu anda Senato’da 50-48 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Eğer Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da da kontrolü ele geçirmiş olacaklar.



Senato’da demokratların kontrolü ele geçirmesi 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta, Senato’da da kontrolün Demokratlar da olması Biden’ın işini oldukça kolaylaştıracak.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden eyaleti az farkla kazanmıştı.

Eyalette erken oy kullanma oranı rekor rakama ulaşmış durumda. 3 milyon seçmen şu ana kadar oy kullandı.

Sonuçların az farklı olması muhtemel itirazları da beraberinde getirebilir.



