ABD’de kritik gün! 200 bin ölü sayısını geçtiler

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, bilanço giderek daha da ağırlaşıyor. 1 milyon can kaybı sınırına adım adım gidilirken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de kritik bir eşik daha aşıldı.





Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’deki ölü sayısı 200 bin 786’ya yükseldi. 6 milyon 896 bin 218 vaka bulunan ABD böylelikle salgında 200 bin can kaybı sınırını geçen ilk ülke oldu.





TRUMP’IN TAHMİNİ 2 HAFTADA AŞILDI





ABD medyası corona sürecini yönetmede ağır eleştiriler alan Başkan Trump’ın geçmişteki sözlerini yeniden gündeme getirdi. 17 Nisan’da Beyaz Saray’da bir toplantı yapan Trump, ölü sayısı tahminiyle ilgili, “Muhtelemen şu an 60-65 bine doğru ilerliyoruz. Her zaman söylerim. Bir bile çok fazla” ifadelerini kullandı.





Ancak Trump’ın yaptığı bu tahmin yalnızca iki hafta sonra 1 Mayıs’ta aşıldı. Ay sonunda ise 100 bin ölü sayısına ulaşılmıştı bile. O tarihten 4 ay sonra ise rakamlar ikiye katlandı ve 200 bin sınırı Eylül ayında geçilmiş oldu.





‘2.5 MİLYONU GÖREBİLİRDİK’





Yaşanan gelişmeler üzerine sözlerine “Bu çok yazık” diye başlayan Trump, “Eğer adımlarımızı doğru atmasaydık, 2-2.5 milyon ölü sayısına ulaşabilirdik. Çok daha fazla sayılar görebilirdik. Birleşmiş Milletler’deki konuşmamda da söyledim. Çin sınırlarını kapatmalıydı. Bunu bütün dünyaya yaymamalılardı. Korkunç bir şey” ifadelerini kullandı.





FAUCİ: TEHDİTLER ALIYORUM





ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Fauci, “Virüs bize zarar veriyor önlemlere değil. Halk sağlığı önlemleri hayatı ve ekonomiyi normale döndürecek bir araç gibi, bir yol gibi görülmeli. Bir engel olarak değil” dedi.







Ailesi ve kendisinin tehditler aldığını söyleyen Fauci, “Maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin gibi şeyler söylediğim için bunlarla karşılaşıyorum” diye konuştu.





Fauci, ekonominin açılması için de dikkatli ve planlı bir yol seçilmesi gerektiğini belirtti.