ABD’de mahkeme kararı: Uber ve Lyft sürücüleri kadrolu çalışandır

Firmaların ihtiyati tedbir kararına itiraz etmek için 10 günleri var.







Uber ve Lyft, çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaparak çalışıyordu. Kendi şartlarını belirleyen şirketler, sürücülerin haklarını korumaması sebebiyle de eleştiriliyordu.





California'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren B5 adlı yeni bir yasa, bu tür çalışanlar için tatil hakkı ve hastalık ücreti hakkı tanıdı.





Yasa, yapılan işin şirketin ana iş kolundan farklı olup olmadığına bakarak işveren kuruluşun çalışanları performansları üzerinden değerlendirmemesi gerektiğini söylüyor.



