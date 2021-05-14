Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de maske takma zorunluluğu tek şartla kalkıyor /14 Mayıs 2021 10:44

ABD’de maske takma zorunluluğu tek şartla kalkıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19’a karşı tamamen aşılanan kişilerin maske takmasına gerek olmadığını belirterek, “Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın” dedi.

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Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Covid-19 kurallarına ilişkin yeni bir rehber yayımlamasının hemen ardından Beyaz Saray bahçesinde açıklama yaptı.

“Bugün ABD’de corona virüsü ile mücadelemizde muhteşem bir gün” diyen Biden, “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tamamen aşılanan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını duyurdu” ifadesini kullandı.

Diken'in aktardığına göre Biden, bu kararın ardında aşılamalardaki başarılarının olduğunun altını çizerek, “114 günde 250 milyon doz aşı yaptık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 50 eyaletten 49’unda vakalar düştü” diye konuştu.

Salgının başından bu yana hastaneye yatış oranlarının en düşük seviyede olduğunu açıklayan Biden, ABD halkının son 1 yıldır gösterdiği sabrın ve fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.

Biden, “Aşı olarak vatanseverlik görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın” dedi.

Uzmanlar, aşı yaptıran kişilerin de maske takması gerektiğini söylüyor. Zira aşılanmış kişilerin herhangi bir belirti göstermese bile virüsü yine de bulaştırabileceği aşağıdaki nedenlerden ötürü ifade ediliyor:

Aşıların koruyuculuğu net değil
Artık aşıların koruyabileceğini biliyoruz, ancak aşıların koruyuculuğunu net bir şekilde anlamak için çalışmalar içi yeterli zaman olmadı.  Aşıların yayılmaya karşı koruma sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor. Ayrıca ne kadar süre ile koruyucu olduğu da belli değil. Aşıların, mutasyona uğramış virüslere karşı ne kadar koruyucu olduğunu da bilmiyoruz.

Aşıdan sonra bulaştırıcılık devam edebilir
Koronavirüs aşısı olanların da hastalığı bulaştırabileceği bildiriliyor. Bunun nedeni olarak da, SARS-CoV-2 virüsünün, sistemik bağışıklık hücreleri tüm vücudu, neden olduğu hastalıktan koruduğu halde, hala solunum yollarında SARS-COV-2 virüsünün taşıyıcı olarak bulunabileceğini bildiriliyor.

Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra aşıya karşı koruyucu antikorlar oluşmaktadır. Bu koruyucu antikorlar aşının 2. dozundan 15 gün sonra yeterince oluştuğu için bu süreye kadar hastalığa karşı vücudumuz yeterince korunamaz. Bu süreden sonra vücudumuzda oluşacak antikorlar vücudumuza girecek Koronavirüs mikroplarına karşı vücudumuzu korumaya başlar. Oluşan antikorlar vücudun birçok yerinde koruma sağlar. Vücudumuza Koronavirüs mikrobu girince bu antikorlar virüse karşı vücudumuzu koruyacak ve ciddi bir belirti olmadan hastalığı atlatacağız. Aşı olanlar hastalığı fazla belirti olmadan atlatabilir ancak burunda bulunan virüsler başkalarına bulaşarak hem hastalığın yayılmasına hem de ciddi belirtilere neden olabilir.
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