ABD’de neye hazırlanıyor? Trump kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştiren kararnameyi imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump (© Yuri Gripas - Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire - Depo Photos)

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında Pentagon’un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının bundan sonra “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre’ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth’e seslenerek, “Pete Hegseth’i Savaş Bakanı olarak çağıracağım.” dedi.

KONGRENİN ONAYI GEREKİYOR

Trump, “Bakanlık isminin değiştirilmesi konusunda Kongre yasal düzenlemeyi yapacak mı?” sorusuna, “Bilmiyorum, emin değilim ama bunu yapmak zorunda olduklarını biliyorum. Bugün bu başkanlık kararnamesini imzalıyoruz, ama Kongre’nin ne yapacağını göreceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve bunu Kongre’ye sunacağız.” diye yanıt verdi.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olması nedeniyle ilgili adımın yasal düzenlemesinin yapılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

1947’DE DEĞİŞMİŞTİ

Artık ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

Donald Trump ve ekibi “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise “daha güçlü bir imaj verdiğini” savunuyor.

Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

PENTAGON İSMİNE DEVAM

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da adlandırılıyor.

Bu ismin kullanımı ise sürecek.
