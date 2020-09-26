ABD’de öğrenciler için yeni vize düzenlemesi

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Trump yönetiminin teklifi, F, J ve I vize türlerinde sabit bir bitiş tarihi getirilmesini öngörüyor.







Teklif, ABD’de yüksek öğrenim görmek üzere geçici olarak yaşama hakkı bulunan, benzersiz niteliklere sahip olmaları sebebiyle değişim programlarına katılmaları onaylananlar ve yabancı gazetecilere verilen F, J ve I vize türlerine sahip kişileri ilgilendiriyor.





F-1 öğrenci vizesine sahip bir öğrenci, üniversitedeki tahsil programını tamamlayana kadar ABD’de kalabiliyorken yeni düzenleme bu süreyi dört yılla sınırlandırıyor.





Uzmanlar, göçmen olmayan vize türlerini sınırlandıran düzenlemenin ABD’de yüksek öğrenim üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğine dikkat çekiyor.





Yeni teklif kapsamında, vize sahibinin öğrenim sürecinde ilerleme kaydetmediğine ilişkin bir karara varması halinde, uluslararası öğrenciler için vize sürelerinin uzatılmasının yasaklanabileceği de belirtiliyor.





Yale-Loehr, “Söz konusu teklif çoğu uluslararası öğrencinin öğrenimini dört yıl içinde tamamlamalarını öngörecek. Örneğin, çoğu doktora öğrencisinin doktora derecelerini almaları dört yıldan fazla zaman alıyor” diyor.





Amerikan Konseyi Eğitim Konseyi’nin hükümetle ilişkilerinden sorumlu direktörü Sarah Spreitzer, son beş yıldır uluslararası öğrenci kayıtlarında bir düşüş eğilimi olduğunu söyledi.





Spreitzer, “Bu teklifin ABD’ye öğrenim görmek üzere gelmeyi düşünen öğrenciler üzerinde olumsuz etkisi olacak. Bu öğrenciler, İngiltere, Avustralya ya da Yeni Zelanda gibi rakip ülkelere gitmeyi tercih edebilir” diyor.





Inside Higher Ed adlı internet sitesine göre, 2020-2021 akademik yılı için öğrenci kayıtlarında genel olarak yüzde 15 oranında, uluslararası öğrenci kayıtlarında da yüzde 25 oranında düşüş oldu.





Cornell Üniversitesi göçmenlik uygulamaları profesörü Stephen Yale-Loehr, şu anda ABD’de bulunan uluslararası öğrencilerin mevcut kurallar kapsamında nihai kararın yürürlüğe girmesinden sonraki dört yılı aşmayacak şekilde, ülkede kalmaya devam edeceklerinin belirtildiğini söylüyor.





Yeni teklifte, önemli bir akademik gerekçe, ya da belgeyle kanıtlanmış bir sağlık gerekçesi veya rahatsızlık veya öğrencinin kontrolu dışındaki bir sebeple ek zaman gerekmesi halinde vize uzatma başvurularının onaylanabileceği belirtiliyor.





Yeni düzenleme şu anda henüz teklif aşamasında.