ABD’de okul saldırısına ‘komplo’ diyen isme 49,3 milyon dolar ceza

Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD’de 2012’de Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi nedeniyle açılan davada yaklaşık 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.Teksas’ta görülen davada jüri, Jones’un Sandy Hook İlkokulu katliamını aktörler tarafından sahnelenen bir aldatmaca olduğu şeklindeki yayınlarına karşılık 45,2 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.Aynı davada jüri, önceki gün de Jones’u, 4,1 milyon dolar aileye açtığı zararı telafi edici tazminat ödemesine hükmetmişti.Sandy Hook İlkokulundaki saldırıda 6 yaşındaki çocukları öldürülen bir aile tarafından açılan 150 milyon dolarlık davada, Jones’un şu ana kadar ödemekle yükümlü olduğu tazminat toplam 49,3 milyon dolar oldu.Jones hakkında diğer Sandy Hook katliamı kurbanları ailelerinin açtığı davaların da önümüzdeki hafta Connecticut’ta devam edeceği kaydedildi.