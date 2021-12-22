Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de pandemi vurgunu: 100 milyar dolar dolandırıldı /22 Aralık 2021 17:44

ABD’de pandemi vurgunu: 100 milyar dolar dolandırıldı

Amerikan Gizli Servisi koronavirüs yardımlarına ilişkin usülsüz alınan 900 dosyanın incelendiğini açıkladı. 100 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

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ABD Gizli Servisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemi nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından, en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.

ÖDEMELERDE DOLANDIRICILIK

Pandemiyle ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson ilginç açıklamalarda bulundu. Ajan Dotson ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresi’nden alınan veriler incelendiğinde, pandemi yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.

VURGUN İŞSİZLİK MAAŞINDA

Habertürk’ün aktardığına göre Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık pandemi destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3’ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi. Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

100 KİŞİ TUTUKLANDI

Gizli Servisin işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi. Pandemi ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900’den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
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