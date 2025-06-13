ABD’de protestolar Teksas’a uzandı! 7 bin asker görevlendirildi

ABD'de başlayan protestolar Teksas’a kadar uzandı. Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde yapılması planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolardan önce 7 bin asker görevlendirdiğini duyurdu. Abbott, Teksas’ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı’ndan 2 bin askerin, protestolara karşı görev yapacağını açıkladı.





Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır” ifadelerini kullanarak protestoya katılacakları uyardı.



