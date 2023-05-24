Samanyolu Haber /Politika / ABD’de seçimlerin ikinci turuna rekor katılım /24 Mayıs 2023 07:39

ABD’de seçimlerin ikinci turuna rekor katılım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD’deki Türk seçmenler oy vermeyi sürdürüyor. Oy verme işleminin başladığı hafta sonunda ABD’deki yedi Türk temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'na bağlı Long Island ile New Jersey’de kurulan sandıklarda oy kullanan seçmenler yeni bir katılım rekoru kırdı. Seçimlerin ilk iki gününde ABD’de 37 bin 451 Türk seçmen oy kullandı.

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Seçmenler oy verme işleminin devam ettiği üçüncü günde de Türk temsilciliklerinde oy kullanmayı sürdürdü. Dün 8 bin 646 seçmeninde oy kullanmasıyla birlikte, ABD’de oy veren Türk seçmenlerin sayısı sandıkların kapanmasına iki gün kala 46 bin 97'ye ulaştı. İlk üç gün oy kullananların sayısı ilk turda oy veren 52 bin seçmen sayısına ulaştı. İlk üç günde New York’ta 19 bin 391, Boston’da 3 bin 940, Washington DC’de 5 bin 488, Miami’de 3 bin 338, Houston’da 3 bin 797 ve Los Angeles’ta 5 bin 840 Türk seçmen oy kullandı.

ABD’de en fazla Türk’ün yaşadığı New York’ta önceki sabaha karşı düzenlenen saldırıya rağmen 2 bin 927 Türk seçmen oy kullandı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, her türlü güvenliğin sağlandığını belirterek seçmenleri oy vermeye çağırdı.

CHP New York Seçim Koordinatörü Suat Günderen, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede sandığa beklemedikleri yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “İlk iki günde toplamda 37 bin 451 oy kullanıldı. Birinci turda ABD’de genelinde yaklaşık 52 bin oy kullanılmıştı. İki günde 37 bin rakamını yakalamak önemli. Hepimiz için umut verici oldu” dedi.
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