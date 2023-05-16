Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var /16 Mayıs 2023 00:54

ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var

ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Farmington Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

ÖĞRENCİLER ZARAR GÖRMEDİ

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
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