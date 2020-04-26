Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de son 24 saatte bin 978 kişi öldü /26 Nisan 2020 17:51

ABD’de son 24 saatte bin 978 kişi öldü

Corona virüsünün merkez üssü olan ABD'de güncel veriler açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte bin 978 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 53 bin 934'e yükseldi.

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ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan üniversitenin verilerine göre, ülkede vaka sayısı son bir gün içinde 33 bin 885 artarak 939 bin 249 oldu.ABD’de bugüne kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye test uygulanırken, ülkede iyileşen hasta sayısı 105 bin 818 oldu.

ECZANELER DE TEST YAPACAK

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte corona virüsü salgını riskinin halen yüksek olduğunu ancak bazı bölgelerde düşüşe geçtiğini söyledi.

Covid-19 test sayısını artıracaklarını ve test konusunda bazı sınırlamaları gözden geçirdiklerini söyleyen Cuomo, eczanelerde de tanı testleri uygulamasına izin veren yeni bir valilik kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Cuomo, acil müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, kentteki otobüs şoförleri ve mecburi hizmetlerde çalışanların da testlerinin yapılmasının zorunlu olacağını açıkladı. 
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