ABD’de üç günde dördüncü silahlı saldırı

Washington eyaletinin Yakima kasabasındaki bir benzin istasyonunda bulunan markete sabah karşı saat 03:30 sularında gelen 21 yaşındaki silahlı saldırgan markette bulunan iki kişiyi silahıyla vurarak öldürdü. Daha sonra dışarı çıkan saldırgan burada da bir kişiyi vurdu. Polisin herhangi bir tartışma ya da benzeri olay izine rastlamadığını açıkladığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.



Polis yetkilileri 21 yaşındaki Jarid Haddock isimli saldırganın kaçtığını ve henüz yakalanamadığını açıkladı. Saldırganın hangi amaçla söz konusu yere gelip rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürdüğü henüz bilinmiyor.



Polis, yaklaşık 97 bin kişinin yaşadığı ve halkının tarımla geçindiği bilinen bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Saldırganın olayın ardından yolun karşısına geçerek burada aracı içerisinde bulunan bir kişiye ateş ederek yolcu koltuğuna geçmeye zorladığı ve daha sonra içerisinde bu kişiyle birlikte aracı alarak kaçtığı belirtiliyor. Saldırganın çaldığı aracın içerisindeki kişinin durumu da bilinmiyor.



ABD genelinde 2023 yılının ilk 24 gününde 39 toplu silahlı saldırı düzenlendi.



ABD Başkanı Joe Biden California’daki silahlı saldırıların ardından taziye açıklaması yapmış ve saldırı silahlarının satışının yasaklanmasıyla ilgili yasanın Kongre’den bir an önce geçmesi gerektiğini hatırlatmıştı.



Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada da Başkan Biden’a saldırılar hakkında bilgi verildiği, Biden’ın da toplumu güvenli hale getirebilmek için yapılması gereken çok fazla şey olduğunu söylediği belirtildi.