Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak /18 Mart 2020 09:48

ABD’de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

Ulusal acil durum ilan edilen ABD’de, korona virüsünden etkilenenlere para yardımı yapmayı planlanıyor. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, “ABD'lilere çek gönderme taraftarıyız" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyeleri, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen halka çek ile para desteği yapma ihtimali üzerinde duruyor.
 
Ulusal acil durum ilan edilen ABD’de korona virüsü salgını sebebiyle restoranlar, havayolları ve daha birçok sektör çalışamaz hale geldi. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, “Başkan maaşlardan kesilen verginin alınmaması fikrine daha yakın olsa da biz direkt olarak ABD’lilere çek gönderme taraftarıyız” dedi.

ÇEKLER İKİ HAFTA İÇİNDE GÖNDERİLECEK

Mnuchin, iki hafta içinde çekleri göndermeye başlamayı umduklarını ifade ederek, kararın ABD’nin yasama organı Kongre’nin şu anda müzakere ettiği üçüncü korona virüsü paketinde yer aldığının sinyalini verdi. Cumhuriyetçilerin Senato’daki iki numarası Josh Thune, halka para yardımı yapılması fikrine “Beyaz Saray’dan büyük ilgi olduğunu” dile getirdi. Thune, muhalefetin de bu yardım kararını desteklediğini dile getirdi.

Kongre üyeleri bu para yardımının işini kaybedenlere ve kısa süreli giderlerini karşılamak için gelire ihtiyacı olanlara fayda sağlayacağını düşünüyor. ABD’de korona virüsü salgını sebebiyle birçok işletme kepenk indirmiş durumda. 
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