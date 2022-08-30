Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de vurulan 3 Hollandalı komandodan biri öldü /30 Ağustos 2022 08:59

ABD’de vurulan 3 Hollandalı komandodan biri öldü

ABD'nin Indianapolis kentinde dün kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu 3 komandodan biri, tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetti.

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Euronews'in haberine göre, Hollanda Savunma Bakanlığı, hastanede tedavileri süren diğer iki askerin bilincinin açık olduğunu, sağlık durumlarının hayati tehlike arz etmediğini duyurdu.

Polis, silahlı saldırının askerlerin kent merkezinde yaşadıkları olası bir tartışma veya kavga yüzünden gerçekleşme ihtimali üzerinde duruyor. Şu ana kadar saldırıyla ilgili gözaltına alınan olmadı.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan daha önceki bir açıklamada 3 komandonun eğitim için ABD’de bulundukları aktarılmıştı.

Indianapolis polis yetkilileri ise sabah 04:00 sıralarında ihbar üzerine gittikleri olay yerinde 3 yaralı askeri bulduklarını açıklamıştı.

Indiana askeri üssünün, ABD ordusu dışında yurt dışından gelen müttefik askerlerin eğitimine de ev sahipliği yaptığı biliniyor.
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