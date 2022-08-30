ABD’de vurulan 3 Hollandalı komandodan biri öldü

Euronews'ingöre, Hollanda Savunma Bakanlığı, hastanede tedavileri süren diğer iki askerin bilincinin açık olduğunu, sağlık durumlarının hayati tehlike arz etmediğini duyurdu.Polis, silahlı saldırının askerlerin kent merkezinde yaşadıkları olası bir tartışma veya kavga yüzünden gerçekleşme ihtimali üzerinde duruyor. Şu ana kadar saldırıyla ilgili gözaltına alınan olmadı.Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan daha önceki bir açıklamada 3 komandonun eğitim için ABD’de bulundukları aktarılmıştı.Indianapolis polis yetkilileri ise sabah 04:00 sıralarında ihbar üzerine gittikleri olay yerinde 3 yaralı askeri bulduklarını açıklamıştı.Indiana askeri üssünün, ABD ordusu dışında yurt dışından gelen müttefik askerlerin eğitimine de ev sahipliği yaptığı biliniyor.