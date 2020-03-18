ABD’de yüzlerce mahkumu serbest bırakıyor

Yetkililer cezaevlerindeki potansiyel Koronavirüs karantinasına hazırlık amacıyla hapishane nüfusunu azaltmak için çalışıyor. California’nın Los Angeles şehrinde Şubat ayının sonundan bu yana hapishane nüfusu 600 azaldı. Günlük tutuklamalar da günde 300’den 60’a düşürüldü.







Ohio, Cuyahoga bölgesinde Cuma gününden bu yana 200 kişi serbest bırakıldı. Ülkenin Illinois eyaletinin Cook bölgesinde ise hamile bir mahkumun serbest bırakılmasını sağlandı.





ABD’nin 122 federal ve 1700’den fazla eyalet hapishanesinde 30 gün boyunca avukatların bile ziyaretleri yasaklandı. Buna karşılık mahkumların telefon hakları ve konuşma süreleri artırıldı. ABD hapishanesinde şu ana kadar bilinen Koronavirüs vakası bulunmuyor. Ülke genelinde 2.3 milyon hükümlü ve tutuklu bulunuyor.