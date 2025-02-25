Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Dedeağaç’taki Amerikan üssünün kapatılacağı iddialarını yalanladı /25 Şubat 2025 10:43

ABD, Dedeağaç’taki Amerikan üssünün kapatılacağı iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth Yunan basınında Dedeağaç’taki Amerikan üssünün kapatılması kararı alındığına ilişkin haberleri yalanladı.

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Dimokratia gazetesinin ön sayfasında yer alan özel bir haberde, ABD hükümetinin sözkonusu üsteki faaliyetlerin devam edip etmemesinin belirlenmesine yönelik inceleme başlattığı iddia edilmişti.

Haberde, Ukrayna savaşının sona ermesi halinde üsse gerek kalmayacağı ve kapatılabileceği iması yer almıştı.

Türk basınında da Yunan basınına dayandırılarak haberleştirilen iddialar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Oval Ofis’te biraraya geldiğinde ABD Başkanı Donald Trump’a soruldu.

Bir gazeteci Trump’a üssün Türkiye ve Rusya’nın talebi üzerine kapatılmasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Başkan Trump soruyu cevaplarken önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya konuyla ilgili soruyu yönlendirdi.

O sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth de Oval Ofis’teydi. ABD Başkanı Trump Savunma Bakanı’nın bilgilendirmesinin ardından, haberin doğru olmadığını söyledi.

ABD ve Yunanistan arasında yaklaşık 4 yıl önce yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Dedeağaç’taki kışla ABD’ye tahsis edilmişti.

Buna Türkiye tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında yaptığı bir açıklamada Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki üssün ABD’ye devredilmesine tepki göstermiş, “Yunanistan’ın kendisi Amerika’nın bir üssü konumuna gelmiştir” demişti.
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