ABD’deki hava kazası: Havalimanı yakınlarındaki helikopter uçuşlarını kısıtladı

Amerikan Havayolları’na ait bir bölgesel yolcu uçağı ile ABD Ordusu’na ait bir Black Hawk helikopteri, Washington, D.C.’deki Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında Potomac Nehri üzerinde havada çarpıştı ve her iki hava aracı da nehre düştü. Yetkililer, uçaktaki 64 yolcu ve mürettebat ile helikopterdeki 3 askerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.



Yolcu uçağı, Wichita, Kansas’tan geliyordu ve Reagan Havalimanı’na iniş yapmak üzereydi. Helikopter ise yıllık bir eğitim uçuşundaydı ve mürettebatının deneyimli olduğu bildirildi. Hava trafik kontrol kulesi ile helikopter arasındaki radyo iletişimleri, helikopter mürettebatının uçağın yakınlarda olduğunu bildiğini gösteriyor.



Uzmanlar, helikopterin, yolcu uçağındaki çarpışma önleme sistemleri tarafından alınacak izleme bilgilerini yayınlamadığını belirtti. Federal Havacılık İdaresi (FAA), D.C. bölgesindeki helikopter trafiği için rotalar belirlemiş olsa da, pilotlar bu rotalardan sapabiliyor. Kaza, sivil ve askeri hava araçlarının ABD başkenti üzerindeki yoğun hava sahasını paylaşmasıyla ilgili sorunları gündeme getirdi.



Reagan Ulusal Havalimanı’nın pistlerinin kısa olması nedeniyle, uçuşların %90’ından fazlası ana pisti kullanıyor ve bu da onu ABD’deki en yoğun pistlerden biri yapıyor. Havalimanında günlük olarak 800’den fazla kalkış ve iniş gerçekleşiyor.



Bu trajik olayın ardından, FAA, havalimanı yakınlarındaki helikopter uçuşlarını kısıtladı ve Route 6 ve Route 1 olarak bilinen iki rotayı kapattı. Ayrıca, Amerikan Havayolları, Wichita’dan Reagan Ulusal Havalimanı’na yapılan uçuşun numarasını AA5677 olarak değiştirdi.



Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), FAA, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Ordusu, çarpışmanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Her iki hava aracının kara kutuları bulundu ve analiz için NTSB laboratuvarına gönderildi.



Bu kaza, Washington, D.C. bölgesindeki hava sahasının yönetimi ve sivil ile askeri uçuşların entegrasyonu konusundaki endişeleri artırdı. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için hava sahası yönetimi ve uçuş güvenliği protokollerini gözden geçirmeyi planlıyor.