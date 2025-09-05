Samanyolu Haber /Dünya / ABD’deki Hyundai ve LG fabrikalarına baskın: 450’den fazla gözaltı /05 Eylül 2025 22:37

ABD’deki Hyundai ve LG fabrikalarına baskın: 450’den fazla gözaltı

Dün gece ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai ve LG fabrikalarına ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince baskın düzenlendi. baskında 300'ü Güney Koreli, 450 kişi gözaltına alınırken Güney Kore hükümeti, baskına karşı endişelerini bildirdi.

SHABER3.COM

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ( ICE) birimlerince baskın düzenledi. Baskında 300’den fazla Güney Koreli dahil toplam 450’ye yakın kişi gözaltına alındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, gazetecilere açıklamasında, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı “endişe ve üzüntü” duyduğunu bildirdi. Lee, “ABD’ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli” ifadesini kullandı.

Haberde, Güney Kore’nin Washington Büyükelçiliği vasıtasıyla, Seul hükümetinin taşıdığı “kaygıların” ABD’li muhataplara iletildiği aktarıldı. Baskın sonrası Güney Kore hükümeti, Washington ve Atlanta’da görevli diplomatik yetkililerini olay yerine sevk etti.

SEUL HÜKÜMETİ BASKINDAN HABERSİZDİ

İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkiliye dayandırılan başka bir haberde, Seul hükümetinin baskınla alakalı “önceden bilgilendirilmediği” vurgulandı.

NBC News’ün ICE’den bir sözcüye dayandırılan haberinde, baskının “yasa dışı istihdam ve bazı federal suçlar” soruşturması kapsamında düzenlendiği kaydedildi.
