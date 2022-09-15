ABD’deki ilk Türk emniyet müdürü görevden alındı





Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Salı günü İbrahim “Mike” Bayçora'yı görevden aldı. Belediye başkanı, şehirde şiddet suçları artarken, Bayçora'yı kabine toplantıları sırasında uykuya dalmakla suçladı ve 30 aylık sıkıntılı görev süresine son verdi.





Yerel kaynaklarda geçen habere göre Sayegh, Bayçora için sert sözler kullanarak, cinayetler işlenirken şehrin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini iddia etti. Sayegh, “Şehrinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur” diye konuştu.





Belediye başkanı Bayçora'nın iş performansını "hayal kırıklığının ötesinde" olarak nitelendirdi.





Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü atanması büyük ses getirmişti.





Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” demişti. Ancak bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması Bayçora’nın görevden alınması kararında etkili oldu.