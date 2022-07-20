Samanyolu Haber /Gündem / ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı /20 Temmuz 2022 10:28

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

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ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı‘nı iptal etmişti.

Kararla kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Karar Cumhuriyetçi cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Demokratlar kararı ‘kadın sağlığına saldırı’ olarak yorumlamıştı.

Mahkeme kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD’nin çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.

ABD Kongre Polisi’nin Twitter’daki açıklamasında, “Kalabalık oluşturdukları, yolu kapattıkları ya da huzursuzluk verdikleri gerekçesiyle aralarında 17 Kongre üyesinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldık” denildi.

Protestocuların, trafik kanunlarına aykırı olarak Birinci Cadde’yi trafiğe kapatmak istediğine işaret edilen açıklamada, standart üç uyarının verilmesinin ardından gözaltılara başlandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kongre üyeleri arasında, temsilciler meclisinin ilk Müslüman kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de yer aldı. Ayrıca popüler kongre üyelerinden New York Temsilcisi Alexandria Ocasio Cortez ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Katherine Clark da gözaltına alındı.

Ilhan Omar, gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kongre üyesi diğer arkadaşlarımla bugün Yüksek Mahkeme önünde sivil direniş gösterirken gözaltına alındım. Üreme haklarıma ilişkin saldırılar konusunda elimden geleni yapmayı sürdüreceğim” dedi.
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