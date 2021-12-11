ABD’deki Omicron vakalarının çoğu tam aşılı

ABD'de tespit edilen Omicron varyantı kaynaklı 43 COVID-19 hastasının çoğunun tam olarak aşılanmış, üçte birinin de takviye doz aşı yaptırmış kişiler olduğu belirtildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Omicron varyantı görülen 43 kişinin 34’ünün tam aşılı olduğunu bildirdi. Bu kişilerin 14’ünün takviye doz aşı yaptırmış olduğunu da kaydeden CDC, ancak bu vakalardan beşinin takviye dozunun üzerinden iki hafta bile geçmediğine dikkat çekti.Çok yüksek olmasa da bu sayılar, uygulanan Covid-19 aşılarının, yeni varyanta karşı daha az koruma sağlayabileceği endişelerini arttırıyor.İlk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika ve Hong Kong’da tespit edilen Corona virüsünün Omicron varyantı, ABD’de şu ana kadar yaklaşık 22 eyalette kayda geçti.Omicron’a yakalananların 25’i 18 ile 39 yaş arasında, 14’ü yurtdışı seyahatinden ABD’ye dönmüş, 6’sı ise daha önce Corona virüsü ile enfekte olmuş kişiler.CDC’ye göre vakaların çoğu sadece öksürük, tıkanıklık ve yorgunluk gibi hafif belirtiler gösterdi ve bir kişi iki gün boyunca hastanede kaldı. Covid-19’un diğer belirtileri olan bulantı, kusma, nefes darlığı, ishal ve tat veya koku kaybı, daha az sıklıkla rapor edildi.Delta varyantı hala tüm ABD vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturuyor. Ancak Güney Afrika’dan gelen bilgiler, Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu gösteriyor.Vakaların çoğu hafif olsa bile, CDC son derece bulaşıcı olan varyantın hastaneler ve sağlık merkezlerinde baskıyı arttırabileceği konusunda uyarıyor.