ABD’deki SBK davasında neler oluyor?

- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli - TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak - Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı - SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı - SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı - Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa: - İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare - İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare - İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare - İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare - İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare - İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare - Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal -Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları -Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale -Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale -SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler -SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar -Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar -Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar -25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar -SBK Holdings,USA, Inc tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar -11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc tarafından transfer edilen 15 milyon dolar -SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar -Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa -Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı -SBK Holdings USA, Inc'e verilen 12 milyon dolarlık senet -SBK Holdings USA Inc’e ait ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar -Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı





























2021 yılının Ekim ayında, Salt Lake Bölge Mahkemesi, halen Avusturya’da tutuklu olan Korkmaz’ın lüks yatı “Queen Anne’i” açık arttırma yoluyla satışa çıkartma kararı aldığını açıkladı. Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın mal varlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz’ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Listede yer alan Korkmaz’a ait lüks yata el konulduğu, lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.

2021 yılının Haziran ayında Korkmaz, Türkiye’den İsviçre’ye gitti. İsviçre’den Avusturya’ya geçen Korkmaz, Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını söyledi. Avukat Demir, Türkiye’nin de müvekkilinin iadesi yönünde talebi olduğunu ancak yargı sürecinin Avusturya’da devam edeceğini öne sürdü. Türkiye'nin, Avusturya’da bulunan Korkmaz’ın iadesi için resmi başvuruda bulunduğu açıklandı.2021 yılının Haziran ayında bir başka gelişme de ABD’nin Utah eyaletinde yaşandı. Korkmaz’ın kara para akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çok sayıda mülk ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi, Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına eklendi.Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD’de kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlığı ve transfer edilen paraların listesini istedi.Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlığının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlığına el konulması gerektiği kaydedildi.Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle:ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran 2021 tarihinde tutuklanan Korkmaz hakkında Utah’ta dava açıldığını, yargılanmak üzere Korkmaz’ın iadesini isteyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede, Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi.İddianamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi. Yapılan bu işlemlerin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’da bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD Hazinesini dolandırma planıyla bağlantılı olduğunun iddia edildiği kaydedildi.Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında Korkmaz ve suç ortaklarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları Türk havayolu şirketi Borajet, Türkiye’de ve İsviçre’de otel, Queen Anne adında bir yat ve İstanbul Boğazı’nda villa ve apartman dairesi satın almak için kullandığı da öne sürüldü.Açıklamada Korkmaz’ın Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı da iddia edildiği belirtildi. Korkmaz’ın Utah Bölgesi Mahkemesi Hakimi Jill Parrish’in karşısına çıkarak yargılanması için ABD’ye iadesinin isteneceği de belirtildi. Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a açılan davanın ayrıntıları da belli olmaya başladı. İddianamede, Korkmaz için 225 yıl hapis cezası istenmişti. Korkmaz aleyhine dava, 28 Nisan 2021 tarihinde gizlilik kaydıyla açılmıştı. Uzun süre gizlilik kaydı olan iddianame Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanması sonrası, gizlilik kararı kaldırılarak 2021 yılının haziran ayında açılmıştı.15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a yönelik 12 ayrı suçlama vardı. Korkmaz’ın aleyhine hazırlanan iddianamede, usulsüz şekilde yaptığı para transferlerinin her biri için on ayrı suçlamada bulunulmuştu. Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği her ayrı on suça dair ayrı ayrı 20'şer yıl hapis cezası istenmiş, Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 225 yıl hapis cezası talep edilmişti.Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez’in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in Amerika Vergi Dairesi'ne (IRS) biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve IRS'i 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. İddianamede, IRS’in biodizel üretimi teşviki için bu kişilerin sahip olduğu paravan şirketlere, gönderdiği çeklerle 470 milyon dolar civarında ödeme yaptığı, Korkmaz’ın da bilerek ve isteyerek bu suç şebekesiyle birlikte kara para aklamak için çalıştığı iddia edildi.Korkmaz’ın, yasadışı para transferlerini yüzde yüz hissesine sahip olduğu Türkiye’deki SBK Holding A.Ş. ve Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve Lüksemburg’daki Isanne S.a.r.l. aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.ABD’yle Türkiye arasındaki kara para aklama ve yasadışı para transferleri operasyonlarında kullanılan hesapların, Korkmaz’ın kendi ya da ortaklarının kontrolundaki kişilerin idaresinde olduğu öne sürüldü. Bu transferlerde bazı kişi ve paravan şirketlerin kullanıldığı iddia edildi.İddianamede, Türkiye’deki banka hesaplarına para transfer edilen şirket ve kişiler şöyle sıralandı: Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Tic, Setap Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.,Blane Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş., Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz.Yasa dışı para transferlerinin ABD’deki çeşitli eyaletler, Türkiye ve Lüksemburg’da yapıldığı öne sürüldü. İddianamede adı geçen şirketlerin ortaklık yapısı, satın alındıktan sonra adlarının değiştirilmesi konusunda da çeşitli bilgiler yer aldı. Korkmaz’a Türkiye ve Lüksemburg’da hesapları kendi kontrolunda olan çeşitli şirket ve kişilere ABD’den para gönderildiği, kara para trafiğini gizlemek için de çeşitli miktarda meblağların değişik zaman dilimlerinde Amerika’daki ortaklarının kontrolunda olan Los Angeles’taki hesaplara gönderildiği iddia edildi.Türkiye’de sahibinin Jacob Kingston’ın olduğu Setap ve Mega Varlık şirketlerine de ABD’den havaleler gönderildiği belirtildi. İddianamede, Korkmaz’ın ABD’yle Türkiye arasında gidip gelen toplam 301 milyon 315 bin 477 dolarlık para trafiğinin içinde olduğu belirtildi.ABD’yle Türkiye arasında gidip gelen paraların açıklamasındaysa, kara para aklanmasının gizlenmesi için “borç aldım, borç verdim, şirketin hisselerini satın aldım, gayrı menkul satın aldım” gibi bazı doğru olmayan gerekçelerin üretildiği öne sürüldü. Korkmaz’ın bilgisi dahilinde bu şekilde 30 para transferinin kaydedildiği belirtildi.İddianamede, Korkmaz’ın haklarında soruşturma başlatılan Kingston kardeşleri, kod ismi “büyükbaba” olan, savcılığın ismini ve hangi ülkede olduğu belirtmediği bir hükümet yetkilisiyle olan sağlam ilişkileri nedeniyle koruyacağı, kendilerine hiçbir kimsenin “büyükbaba’nın” gücünden dolayı dokunamayacağını belirttiği iddia edildi. Korkmaz’ın Kingston kardeşleri korumak için 6 milyon dolar aldığı iddia edildi. Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere bu konudaki mesajların dökümü ve Kingston kardeşlerin de Korkmaz’a kendilerini “büyükbaba” aracılığıyla koruması için Türkiye’ye çeşitli zaman dilimlerinde gönderdiği 6 milyon doların kayıtları da yayınlandı.Korkmaz’ın kendisine ABD’den dolandırıcılık yoluyla gelen paraları çeşitli şirketlere yatırım yapmak için kullandığı, Türkiye'de Biofarma ve Münir Şahin adlı ilaç firmalarını, teknoloji şirketleri Setap ve Blane ve Mega Varlık Fonu'nu satın aldığı iddia edildi.İddianamede, Korkmaz’ın ABD’den gelen paralarla daha sonra Bora Jet’in satın alınmasında kullanacağı Bukombin ve Bugaraj şirketlerini de satın aldığı iddia edildi. Korkmaz’ın ayrıca bu paralarla Türkiye'deki havacılık şirketi Aydın Jet’i satın alarak daha sonra adını “SBK Air” olarak değiştirdiği öne sürüldü. Korkmaz’ın, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paralarla ayrıca Türkiye'de bir otel, bir hastane, İsviçre'de iki otel, ‘Queen Anne’ adında bir yat, bir havayolu şirketi, bir jet ve Türkiye'de Boğaz'da bir villa ve bir apartman dairesi aldığı iddia edildi.Korkmaz’ın, Kingston kardeşler ve Lev Aslan’ın yargılandığı davada verdiği ifadelerin de doğru olmadığı kaydedildi. İddianamede, Korkmaz’ın kullandığı paraların dolandırıcılıkla elde edildiği, ABD yargısının haksız bir şekilde elde edilen bu varlıklara el koyacağı ayrıca Amerikan kamu kuruluşuna verdiği zarar nedeniyle mali cezaların da verilmesi gerektiği belirtildi. Korkmaz’ın dolandırıcılık yoluyla elde ettiği varlıkların, ABD hazinesine iade edilmesi gerektiği ayrıca Türkiye’deki SBK Holding’in de bulunduğu Korkmaz’a ait şirket ve mal varlıklarına el konulması gerektiği belirtildi.Bir süre sonra, Korkmaz’ın ABD’de aleyhine açılan davada, şimdiye kadar bir değil iki farklı iddianamenin gizlilik kararıyla işleme konulduğu ortaya çıktı. ABD’deki Utah Federal Bölge Mahkemesi’nde aleyhine açılan davada hazırlanan ilk iddianamede Korkmaz için iki ayrı suçlamadan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. 27 gün sonra dava kayıtlara gizlilik kaydıyla giren ikinci iddianamede ise Korkmaz’a üç ayrı suç isnat edilerek 225 yıla kadar hapis cezası istendiği ortaya çıktı. ABD’deki dava dosyasında, üzerinde hala gizlilik kaydı olan bir belgedeyse dava sanığı Korkmaz hakkında 10 Mart 2021 tarihinde yakalama emri çıkarılarak kayıtlara girdiği görüldü.11 sayfalık ilk Korkmaz iddianamesi dava kayıtlarına 1 Nisan tarihinde gizlilik kararıyla girdi. İlk iddianamede, Korkmaz’a iki ayrı suç isnat edildi. Korkmaz, ‘kara para aklamak için komplo kurmak’ ve 29 -30 Nisan 2019 tarihinde Kingston kardeşler davasında ABD’de savcılara bizzat tanık olarak verdiği ifadede, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmakla’ suçlandı.ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak suçlaması 20 yıl, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak’ suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam azami hapis cezası 25 yılı buldu.Hakim Parrish’in Kormaz davasına atanmasının ardından, savcılık 28 Nisan’da bu kez 15 sayfadan oluşan ikinci bir iddianameyi gizlilik kararıyla dava dosyasına koydu. İlk iddianameden farklı olan ikinci iddianamede bu kez ‘kara para aklamak için komplo kurmak’ ve ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak’ suçlamalarına ek olarak ‘Banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak’ suçlaması eklendi. ABD’de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası istenen bu suçlamanın on ayrı defa işlendiği iddia edilerek, ikinci iddianamede Korkmaz için 200 yıl daha hapis cezası istendi. İkinci Korkmaz iddianamesinde istenen azami hapis cezalarının toplamı 225 yıla yükseldi.Mahkeme kayıtlarına göre hakim Jill N. Parrish, yatın açık arttırma yoluyla satışa çıkartılarak gelirinin ABD hazinesine aktarılacağını belirttiği kararında şu ifadelere yer verdi: “Sezgin Baran Korkmaz aleyhine mahkememizde devam eden ceza dava kapsamında davalının ortak olduğu Queen Anne yatı ABD tarafından müsadere altına alınmıştır. Söz konusu mal şu anda ABD’nin mülkiyetindedir. Federal Ceza Muhakemesi yasalarına göre mahkememiz satışı ve gelirinin hazineye devri için yetkilidir. ABD’nin eline geçen söz konusu mal açık arttırma yoluyla satılacaktır. Söz konusu malın yaklaşık değeri on milyon dolardır. Satıştan elde edilen tüm gelirler hacizli varlık hesabında tutulacaktır”Mahkeme kayıtlarında yer alan ek belgelerde, Queen Anne yatına 23 Nisan 2021'de ABD'nin talebi üzerine Lübnan İç Güvenlik Gücü tarafından el konulduğu, yatın 2021 yılı Temmuz ayında ABD’ye devredildiği belirtildi.ABD’nin lüks yatı satacağını yatın ortaklarına bildirdiği 20 Eylül 2021'de ortaklardan, Alea Marine şirketinin avukatı, savcılığa gönderdiği e-posta aracılığıyla ABD’nin sahipliğine geçen yatın satışına bir itirazlarının olmadığını belirtti.Aynı tarihte Korkmaz'ın avukatının da savcılığa gönderdiği e-postada “Müvekkilimin Queen Anne olarak bilinen yatın satışına ilişkin kararına hiçbir itirazı yoktur. Korkmaz tarafından, Queen Anne yatının ve bu yatın ve içindeki tüm malların satışına ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığını beyan etmek üzere yetkilendirildiğimi teyit ederim” dediği kaydedildi.Yatın diğer ortağı ve lüks yata kızı Anne’in ismini veren Korkmaz’ın ortağı Levon Arslan’ın da savcılığa satış için hiçbir itirazları olmadığını e-posta yoluyla bildirdiği belirtildi.