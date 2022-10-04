Samanyolu Haber /Politika / ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davası bugün başlıyor /04 Ekim 2022 09:40

ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davası bugün başlıyor

Türkiye’de hakkında kara para aklama davası bulunan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’a ABD'de açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Türkiye'de hakkında kara para aklama davası bulunan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’dan iade edildiği ABD’de açılan davanın ilk duruşması görülecek. "Suç ortakları" ile birlikte ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandırdığı ve bunun 133 milyon dolarını Türkiye'ye göndererek "akladığı" iddia edilen Korkmaz’ın ABD yargısı önünde itirafçı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Türkiye'de bir dönem "hayırsever iş insanı" olarak tanıtılan ve iktidar çevreleriyle de yakın ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, İstanbul’da hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına "gitti." Avusturya’ya geçen ve burada tutuklanan Korkmaz, 15 Temmuz'da ABD'ye iade edildi.

Bugün Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında, ABD’de iki ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede iki suçtan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ikinci iddianamede ise üç ayrı suçtan istenen ceza miktarı 200 yıl oldu. Korkmaz, "kara para aklamak için komplo kurmak", "yalan beyanda bulunmak", "dolandırıcılık yapmak" ile suçlandı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın iade edildikten sonra ABD adli makamlarıyla anlaşıp anlaşmadığı, itirafçı olup olmadığı ise bugünkü duruşmada netleşmesi bekleniyor.
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