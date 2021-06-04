Samanyolu Haber /Gündem / ABD’deki ‘Stop Erdoğan’ ilanına Cumhurbaşkanı’na hakaret iddianamesi /04 Haziran 2021 16:19

ABD’deki ‘Stop Erdoğan’ ilanına Cumhurbaşkanı’na hakaret iddianamesi

Tayyip Erdoğan kontrolündeki yargı, Cumhurbaşkanına hakaret davalarının kapsama alanını ABD’ye kadar genişletti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’taki ‘Stop Erdoğan’ yazılı ilanlar için 2 Gülen Hareketi mensubu hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ABD’deki ilanlara ilişkin, Gülen Hareketi mensubu 2 şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, 3 Mart 2021’de ABD’nin New York şehri Times Meydanı’ndaki billboardlarda Erdoğan’a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, Gülen Hareketine yakın bir firma tarafından düzenlendiği, organizasyonun üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu iddia edildi.

Şüpheli Kaval’ın Gülen cemaatinin ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye Avukatları) isimli organizasyonun yöneticisi olduğu belirtildi. İddianamede Kaval hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu öne sürüldü.

Şüpheli Hafsa Girdap’ın da Gülen Hareketinin ABD yapılanmasında yer aldığı, ABD merkezli “Susturulmuş Türkiye Avukatları” isimli organizasyonunda müdürlük yaptığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla Girdap hakkında Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, her iki şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma yürütüldüğünün altı çizildi. İki şüphelinin eylemlerinin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçu olduğu savunularak, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Erdoğan iktidarının Türkiye’deki hukuksuz eylemlerine dikkat çekmek için New York’taki Times Meydanındaki bilboardlara verilen ‘Stop Erdoğan’ yazılı ilan büyük yankı uyandırmıştı. AKP teşkilatı, ilana tepki olarak Türkiye’nin pek çok şehirdeki meydanlarda Love Erdoğan yazılı reklamlar yayınlamıştı.
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