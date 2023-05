ABD’deki Türk seçmenler sandığa akın etti

134 bin 245 seçmenin bulunduğu ABD’de katılım oranın oldukça yüksek olduğu öngörülüyor. New York’ta sağanak yağışa rağmen sandığa yoğun ilgi vardı.



Yaşlı, engelli ve ilk turda oy kullanmamış gençlerinde ikinci turda oy vermeye gelmesi dikkat çekti. New York Başkonsolosluğu’na bağlı kurulan sandıklarda, Türkevi’nde 4 bin 11, Long Island’da bin 588, New Jersey’de 2 bin 769, toplamda 8 bin 368 seçmen oy verme işlemin başladığı ilk günde sandığa gitti.



ABD’de diğer temsilciliklerde de ikinci turda Türk seçmenler sandığa akın etti. Los Angeles Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy vermek için eyaletteki birçok kentten gönüllülerin düzenlediği otobüs seferleriyle seçmenler sandığa taşındı.



San Francisco’daki Türk seçmenler, seçim gönüllerinin organize ettiği otobüs seferleriyle yedi saat süren yolculuktan sonra sandıklara ulaştırıldı.



Oy verme işleminin başladığı ilk günde Los Angeles’ta 2 bin 629, Washington’da 2 bin 260, Chicago’da bin 884, Houston’da bin 716, Boston’da bin 454, Miami’de bin 419 Türk seçmen oy kullandı. New York’ta VOA Türkçe’ye konuşan seçmenlerden bazıları ilk kez oy verdikleri belirtti.



Washington'da da yoğun ilgi



Başkent Washington'da da seçime ilgi yoğundu. Washington ve çevresinde yaşayan Türkiye'den seçmenler oylarını kullanmak için büyükelçilik binasına akın etti.





Büyükelçilik binası içinde ve dışında oy kullanmak için bekleyenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.