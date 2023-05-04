Samanyolu Haber /Politika / ABD’deki Türklerden sandığa yoğun ilgi /04 Mayıs 2023 00:29

ABD’deki Türklerden sandığa yoğun ilgi

ABD’de yaşayan 134 bin 245 Türk seçmen, 8 ayrı eyaletteki toplam 9 ayrı yerde kurulan sandıklarda 29 Nisan tarihinden itibaren oy kullanmaya başladı. New York’ta bu yıl Güney New Jersey ve Long Island’a ek olarak açılan sandıklarda oy verme işlemi 1 Mayıs’ta sona erdi.

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ABD’de oy kullanan seçmen sayısı ilk dört günde yaklaşık 26 bin kişiye ulaştı. ABD’deki her beş Türk seçmenden biri oylarını ilk dört günde kullandı.

Daha önceki yıllarda yapılan seçimlerle kıyaslandığında ABD’de oy veren seçmen sayısının oldukça arttığı, başta ilk kez oy kullanan genç seçmenler olmak üzere sandıklara yoğun ilgi olduğu gözlendi.

Halen oy verme işleminin sürdüğü 7 Türk temsilciliğinde seçmenlerin sandığa gitme oranının son günlerde daha da yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal da oyunu önceki gün New York’taki Türkevi’nde kurulan sandıklarda kullandı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, oy verme işlemlerinin yoğun katılımla sürdüğünü söyledi.

ABD’de 49 bin 188 seçmenin kayıtlı olduğu New York Başkonsolosluğu ve ek iki bölgede şimdiye kadar yaklaşık 11 bin 500 kişi oy kullandı.

Oy verme işlemi 1 Mayıs tarihinde sona eren New Jersey’deki sandıklarda 3 bin 567, Long Island’da kurulan sandıklarda ise 2 bin 285 seçmen oy kullandı.

ABD’de oy verme işleminin 7 Mayıs tarihine kadar süreceği temsilciliklerdeki seçmen sayıları ve ilk dört gün kullanılan oy sayıları şöyle:

New York Başkonsolosluğu: 49 bin 188 -11 bin 585
Los Angeles Başkonsolosluğu: 22 bin 218 - 3 bin 58
Washington Büyükelçiliği: 15 bin 61 - 2 bin 994
Chicago Başkonsolosluğu: 13 bin 734 - 2 bin 226
Miami Başkonsolosluğu: 12 bin 424 - bin 905
Houston Başkonsolosluğu: 11 bin 268 - bin 830
Boston Başkonsolosluğu: 9 bin 794 - 2 bin 34
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