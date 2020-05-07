Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den aşı müjdesi /07 Mayıs 2020 21:21

ABD’den aşı müjdesi

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdikleri aşı prototipinin onay alarak ikinci aşamaya geçtiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Korona virüs dünya çapında can almaya devam ederken, salgını bitirmek için sürdürülen aşı ve ilaç çalışmalarından umut verici haberler gelmeye devam ediyor.Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı prototipinin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını duyurdu.

108 PROJE VARŞirket, mRNA-1273 adı verilen prototip için ikinci aşamanın yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Moderna’nın prototipinin yanı sıra ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech’in projesi de New York’ta insanlı deney aşamasına geçmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre halihazırda 108 aşı projesi olduğu belirtiliyor. 
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