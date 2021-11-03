ABD’den çocuklara korona aşısına onay

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer tarafından üretilen aşılardan yaptırılabileceği açıklandı. Dün akşam yapılan bu açıklamanın ardından ülkede ilk kez küçük çocuklar da koronavirüse karşı aşılanmaya başladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu yaş grubu için aşıya geçen hafta sonunda acil kullanım onayı vermişti. Bunun üzerine hükümet ülke genelinde aşı dağıtımını artırdı.

CDC'nin aşı tavsiyesi üzerine beş yaş ve üstü çocukların hızla aşılanabilmeleri için önümüzdeki hafta ülke genelini kapsayan bir aşı kampanyası başlatılması planlanıyor.

"Çocuklara aşı pandemide dönüm noktası"

ABD Başkanı Joe Biden, çocuk aşıları için de acil kullanım onayının çıkmasını "pandemiye karşı verilen mücadelede dönüm noktası" olarak niteledi.





Biden, çocukların da aşılanabilecek olmasının, birçok ebeveyn için "çocukları için aylarca süren endişelerin sonu" anlamına geldiğini söyledi. Küçük çocukların aşılanmasının, koronavirüsün diğer yaş gruplarındaki çocuklar tarafından yayılmasını da azaltabileceğini ifade eden ABD Başkanı, "Bu, virüse karşı verdiğimiz zafer mücadelemizde önemli bir adım" ifadesini kullandı.





İlk aşıyı oldular

ABD'de onayın ardından 12 yaş altındaki çocuklara ilk aşılar Connecticut eyaletindeki Hartford Hastanesi'nde yapıldı. Burada çocuğuna aşı yaptıran Liz Cronin AFP haber ajansına duygularını, "Hepimiz çocuklarımızın normal hayata dönmesi için çok bekledik" sözleriyle dile getirdi.





Altı yaşındaki Karim Omar da, aşı yaptırdıktan sonra AFP muhaberine yaptığı açıklamada, "gerçekten acıtmadı" dedi. Aşıyı ülkesini çok sevdiği için yaptırdığını söyleyen küçük çocuk, yaşıtlarına da çağrı yaparak, "Bunu Amerika'nın iyiliği için yapın. Çünkü bu, Amerika'ya ve dünyaya yardım eder ve böylece dünya üzerindeki herkes için yaşam daha iyi olur" diye seslendi.



