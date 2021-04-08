Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Doğu Ukrayna açıklaması /08 Nisan 2021 22:22

ABD’den Doğu Ukrayna açıklaması

Beyaz Saray, Doğu Ukrayna'da artan Rus askeri varlığının NATO müttefikleriyle görüşüldüğünü açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel de bölgede gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Zelenskiy ise bugün Donbas'ı ziyaret etti.

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Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya’nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilik endişe yaratıyor. 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Doğu Ukrayna konusundaki "endişelerinin arttığı" belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Washington’ın bölgede yaşananları Rusya’nın artan saldırganlığı olarak gördüklerini kaydetti. Psaki, "Rusya’nın şu anda Ukrayna sınırında 2014’ten bu yana hiç olmadığı kadar çok birliği var" diye konuştu. Psaki, ABD’nin bölgesel gerginlik ve ateşkes ihlallerine ilişkin endişelerini "NATO müttefikleriyle müzakere ettiğini" söyledi. 

ABD, daha önce de Ukrayna’ya desteğini açıklamış, Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını" ifade etmişti. 

Merkel’den Moskova’ya "birlikleri azaltma" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna konusu ele alındı. Federal Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, Merkel’in görüşmede, Moskova’ya tansiyonu düşürmek için sınırdaki birliklerini azaltma çağrısı yaptığını kaydetti. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Putin’in Ukrayna’yı suçlayarak, Kiev’in öncephede kasıtlı olarak durumu kızıştıran provakatif eylemlerine dikkat çektiği belirtildi.

Zelenskiy’den Donbas cephesine kritik ziyaret 

Ukrayna ile ilgili endişeler artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerilimin tırmandığı ülkenin doğusundaki Donbas cephesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkomutan olarak bu zor zamanlarda Donbas’ta askerlerimizin yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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