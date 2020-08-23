Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den flaş hamle: Irak’taki askeri üsten çıktılar /23 Ağustos 2020 14:19

ABD’den flaş hamle: Irak’taki askeri üsten çıktılar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar ABD'nin Irak'taki Taci Askeri Üssü'nde bulunan askerleri çektiğini ve üssün kontrolünü Irak'a verdiğini duyurdu.

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ABD, bugün flaş bir adım atarak Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’nden çekildiğini duyurdu. Bugün düzenlenen tören ile ABD yönetimi askeri üssün yönetimini Iraklı güvenlik güçlerine bıraktı.

Son aylarda İran’ın saldırısına uğrayan askeri üs ile ilgili yapılan açıklamada, “Koalisyonun askeri personelinin hareketi uzun süredir Irak hükümetiyle koordineli bir şekilde yürütülüyordu. Taci Askeri Üssü’nde 2 binden fazla asker bulunuyordu ve bunların birçoğu geçen aylarda bölgeden ayrılmıştı.
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