Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den flaş Türkiye kararı! Bütün işlemleri durdurdular /19 Mart 2020 09:46

ABD’den flaş Türkiye kararı! Bütün işlemleri durdurdular

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sosyal medya paylaşımında "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur" denildi

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur.

*Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.

*Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir.
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