ABD’den flaş Türkiye kararı! Bütün işlemleri durdurdular

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





*Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur.





*Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.





*Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir.