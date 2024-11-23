Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Gazprombank’a yaptırım kararı /23 Kasım 2024 13:19

ABD’den Gazprombank’a yaptırım kararı

Rusya’dan iki banka, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine alındı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Uzmanlara göre, Gazprombank ve Dom.RF Bankası’nın yaptırım listesine alınması, enerji piyasalarında istikrarı ve uluslararası ticaret dengelerini etkileyebilir.

Gazprombank ve Dom.RF Bankası’nı yaptırım listesine alınması ayrıca, Rusya’nın enerji ihracatında kilit bir role sahip olan finansal sistemlere yönelik yeni bir baskı olabilir.

Gazprombank neden hedefte?

Enerji Ticareti ve Ödeme İşlemleri: Gazprombank, Rusya’nın doğal gaz ve petrol ihracatında ödeme işlemlerini gerçekleştiren ana finans kuruluşlarından biri.

2022’den itibaren, özellikle Batılı ülkelerin doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma zorunluluğunun ardından, banka uluslararası enerji ticaretinde merkezi bir rol üstlendi.

Stratejik Önemi: Yaptırımlar, doğrudan Rusya’nın enerji ihracat gelirlerini hedef alıyor. Gazprombank’ın finansal altyapısına zarar verilmesi, Rusya’nın bütçe gelirlerini ve ekonomik dayanıklılığını test etmeyi amaçlıyor.

Kararın uluslararası etkileri bulunuyor

ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımları, enerji ticaretinde mali işlemlerin karmaşıklaşmasına yol açabilir. Ancak Rusya, Asya pazarlarına yönelerek enerji gelirlerini korumaya çalışıyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin enerji talebi, yaptırımların etkisini hafifletebilir.

Gazprombank, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatında kullanılan ödeme altyapısında kritik bir yer tutuyordu. Bankanın işlevselliğini koruması, Avrupa’nın enerji arz güvenliği için önem taşıyor. Yaptırımlar, Avrupa’da enerji maliyetlerini artırabilir ve kış aylarında enerji krizini tetikleyebilir.

Rusya’nın SPFS (yerel finansal mesajlaşma sistemi) gibi alternatif sistemlere yönelmesi, yaptırımların etkisini hafifletmek için bir hamle olabilir. Ancak Batı, bu sisteme katılan yabancı bankaları da yaptırım tehdidiyle uyarıyor.

ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımları, Rusya’nın enerji gelirlerini ve uluslararası ticaret ilişkilerini hedef alarak stratejik bir darbe vurmayı amaçlıyor. Ancak Rusya’nın iç finansal sistemleri güçlendirme ve Asya pazarlarına yönelme stratejileri, yaptırımların etkilerini hafifletebilir.
Enerji piyasaları için ise bu yaptırımlar, özellikle Avrupa için maliyetleri artırabilecek bir dizi ekonomik belirsizliği beraberinde getiriyor. Rusya’nın, Asya ülkelerine enerji ihracatını artırarak bu ekonomik darbeden ne ölçüde korunabileceği, önümüzdeki süreçte netleşecek.
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