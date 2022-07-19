Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD’den Halkbank’a kötü haber /19 Temmuz 2022 23:49

ABD’den Halkbank’a kötü haber

ABD’de görülen Halkbank davasında Başsavcı Elizabeth Prelogar, Halkbank’ın itirazına karşı mahkemeye dilekçe sundu. Başsavcı Prelogar, Halkbank’ın iddia ettiğinin aksine, çoğunluk hissesi Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bankanın yargılanabileceğini belirtti.

ABD’den Halkbank’a kötü haber

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank'ın 13 Mayıs'ta verdiği itiraz dilekçesine karşı temyiz dilekçesini mahkemeye sundu. Başsavcı Elizabeth Prelogar, dilekçesinde itirazın reddedilmesi gerektiğini, temyiz kabulü açısından yabancı bir kuruluş olmasının yeterli olmadığını dile getirdi. Yabancı devlete ait bir kuruluşun da mahkeme tarafından yargılanabileceğinin altı çizildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Halkbank itirazında hisselerinin büyük bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu bu sebeple ABD'de yargılanamayacağını savunuyor. Yargılamanın uluslararası hukuk ve ABD yasalarına aykırılık teşkil ettiği iddia ediliyor.

ABD Anayasa Mahkemesi, daha önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'na itiraz dilekçesini sunması için 16 Haziran tarihine kadar süre tanımış ancak bu süre 18 Temmuz'a uzatılmıştı. Başsavcı Elizabeth Prelogar, itiraz dilekçesini mahkemeye verdi. Anayasa Mahkemesi savcılığın itiraz dilekçesini inceledikten sonra karar verecek. Eğer mahkeme, Başsavcı Prelogar'ın itirazını haklı bulursa Halkbank'ın talebi gerçekleşmeyecek ve dava kaldığı yerden devam edecek. Eğer mahkeme Halkbank'ın itirazını haklı görürse dava yüksek mahkemede, esastan görüşülerek karara bağlanacak.
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