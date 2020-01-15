Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Irak’a 250 milyon dolarlık yaptırım /15 Ocak 2020 21:20

ABD’den Irak’a 250 milyon dolarlık yaptırım

ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından Irak Meclisi’nin aldığı yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi yönündeki karar Bağdat ile Washington arasında gerilime neden oldu.

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Daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen Irak’a yaptırım tehdidiyle beraber Washington’ın hazırlık yaptığı öğrenildi.ABD, Irak’taki askerlerinin ülkeden çıkarılması halinde Bağdat’a yaptığı 250 milyon dolarlık askerî yardıma son vermeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal gazetesinin Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının e-postalarına dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, Irak’a yapılan çeyrek milyar dolarlık askerî yardımın tamamını mevcut mali yılda kesmeyi planlıyor.

ABD’nin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat’ta düzenlenen hava operasyonuyla öldürmesinin ardından Washington’a karşı ilk somut adım Irak’tan gelmişti.

Irak Parlamentosu dün olağanüstü toplanarak yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması tasarısını onaylamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, “Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Joey Hood da geçtiğimiz günlerde Irak’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

 
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