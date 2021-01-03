ABD’den Peşmerge’ye milyon dolarlık destek

Uluslararası Koalisyon Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David Williams, ABD tarafından yapılacak 166 milyon dolarlık yardımın Peşmerge Bakanlığı bütçesine dahil edileceğini söyledi.







ABD’nin 7 Ocak 2021’de Peşmerge Bakanlığı’na 12 milyon 700 bin dolar değerinde 50 askeri kamyon, 20 askeri araç, 12 ambulans ve 11 zırhlı araç vermesi de bekleniyor.





ABD, Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 16 Eylül 2020’de iki tugaya zırhlı araç ve lojistik malzeme göndermişti.





Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, "Düne kadar dostlarımız olan uluslararası koalisyonun desteği ile dünyanın en vahşi terör örgütü ile savaştık. Ancak IŞİD’in farklı bölgelerde yeniden faaliyete geçtiğini görüyoruz. Henüz ciddi bir tehdit teşkil etmeye devam eden terör örgütü IŞİD’in tamamen ortadan kaldırılması için dünkü gibi bugün de Peşmerge'ye verilen desteğin artırılması gerekiyor” demişti.



