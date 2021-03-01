ABD’den Prens Selman’a yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere Suudi yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.







Blinken, Kaşıkçı cinayetini onayladığı söylenen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a uygulanacak herhangi bir yaptırımdan bahsetmemişti.





Bu açıklamanın ardından bir açıklamada Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den geldi.Psaki, ABD’nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a “gerekirse” yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.





RAPOR YAYINLANMIŞTI





ABD'nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı rapor yayınlanmıştı. Raporda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı.



