ABD’den Putin’in kızlarına yaptırım





Yeni yaptırımlar, Rusya'nın toplam bankacılık varlıklarının üçte birine sahip olan Rus Sberbank’ı ve ülkenin dördüncü en büyük finans kuruluşu olan Alfabank'ı hedef aldı. Ancak Amerikalı yetkililer, enerji ticaretiyle ilgili işlemlerin bu son pakette yer almadığını söyledi.ABD ayrıca Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in iki yetişkin kızına, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi ve kızı ile Rusya güvenlik konseyi üyelerine de yaptırımlar açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Rusya’nın Buça’daki zulmünün bedelini ciddi ve hızlı şekilde ödeyeceği konusunda net tavrımı ortaya koymuştum’’ sözlerini kullandı.Biden, ‘‘Bugün müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bir dizi yeni etkili yaptırım açıklıyoruz’’ dedi.Sberbank ve Alfabank ise yaptırımların faaliyetleri üzerinde önemli etkisi olmayacağını kaydetti.Beyaz Saray ayrıca Biden’ın Rusya’ya yeni yatırım yapılmasını yasaklayan bir kararnameye imza attığını bildirdi. Buna göre Amerikalılar’ın nerede olursa olsun Rusya’da yatırım yapması yaptırım kapsamına giriyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada bunun Rusya’yı küresel ekonomiden bir adım daha tecrit edecek bir adım olduğu belirtildi.Yönetimden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rusya'nın en büyük bankalarının küresel ekonomiye erişimini kestiğini, böylece Rusya üzerindeki mali şoku "ciddi biçimde arttırdığını" söyledi.Yetkili Rusya’nın ekonomik, finansal ve teknolojik tecrit yaşadığını ve bu hızla giderse ülkenin kısa sürede 1980’lerin Sovyetler Birliği dönemi yaşam standartlarına geri döneceğini belirtti.ABD Adalet Bakanlığı da Rus oligark Konstantin Malofeyev’i Rusya yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.Adalet Bakanı Merrick Garland ayrıca yetkililerin Rus askeri istihbaratı tarafından kontrol edilen ‘‘botnet’’ adı verilen bir çeşit kötü niyetli bilgisayar ağını engellediklerini bildirdi.Putin üzerindeki baskıyı daha da artırmaya çalışan ABD, Beyaz Saray'ın ‘‘Rus devletine ait kritik ve büyük işletmeler’’ olarak adlandırdığı kurumlara da tam engelleme getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray bu yaptırımların Kremlin'in savaşı finanse etme kabiliyetine zarar vereceği görüşünde.ABD Maliye Bakanlığı bu kurumların isimlerini yarın açıklayacak.ABD hükümeti Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlediği iddialarının artması üzerine yaptırımlar konusunda daha fazla adım atma kararı aldı.Ukrayna askerlerinin Kiev yakınındaki Buça’yı Ruslar’dan geri almasının ardından sokaklarda sivillerin cesetleri ve toplu mezarlar bulunmuştu.Buça’daki toplu mezarların ve yakın mesafeden vurulan sivillerin görüntüleri Moskova’ya karşı daha sert yaptırım çağrılarına neden olmuş ve uluslararası soruşturmaları tetiklemişti.Rusya ise Buça’daki görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ve Ukrayna’nın hazırladığı bir mizansen olduğunu söylüyor.Mokova, 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgali için de ‘‘özel askeri operasyon’’ nitelendirmesini yapıyor ve sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.