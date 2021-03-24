Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Rusya’ya corona suçlaması /24 Mart 2021 20:58

ABD’den Rusya’ya corona suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği 2 günlük yüz yüze toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'yı corona virüsü (Covid-19) aşıları hakkında dezenformasyon yaymak ve aşılara olan güveni zayıflatmakla suçladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldiği 2 günlük yüz yüze toplantıda mevkidaşları ile Rusya hakkında uzun uzun tartıştıklarını belirtti. Brüksel’de yaptığı istişareler sonrasında Blinken, askeri olmayan tehditler de dahil olmak üzere NATO’nun karşı karşıya olduğu tehditlerin altını çizdi.

Rusya’yı aşılar hakkında dezenformasyon yaymak ve corona virüsü (Covid-19) aşılarına olan güveni zayıflatmakla suçlayan Blinken, “Bunlar arasında, demokrasilerimize güvensizliği körüklemek için dezenformasyon kampanyalarının ve silahlı yolsuzlukların kullanılması ve kritik altyapımızı hedef alan ve fikri mülkiyet haklarını çalan siber saldırılar, Çin’in Avustralya’ya yaptığı bariz ekonomik baskıdan, Rusya’nın seçimlere ve aşılara olan güveni zayıflatmak için dezenformasyon kullanması yer alıyor” dedi.

Öte yandan günün erken saatlerinde Rusya hakkında tartışan Blinken ve NATO yetkilileri, ittifakın silahların kontrolü anlaşmaları da dahil olmak üzere kendi çıkarlarını geliştirmek için Moskova ile işbirliği yapacağına, fakat Rusya’yı umursamaz ve çekişmeli eylemlerinden ise sorumlu tutmaya karar verdi.

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