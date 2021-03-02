Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Rusya’ya yaptırım kararı /02 Mart 2021 18:56

ABD’den Rusya’ya yaptırım kararı

ABD, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Navichock tipi sinir gazı ile öldürülmeye çalışıldığı sonucuna varılmasıyla üst düzey 7 Rus yetkiliye yaptırım kararı alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

Zehirlendikten sonra Almanya'ya kaçan Navalny geçen haftalarda Rusya'ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz ay görülen duruşmada savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalny’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul ederek, Navalny’nin 3,5 yıllık hapis cezasını onamıştı. Mahkeme kararına göre, Navalny’nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’den Rusya’ya yaptırım kararı Sonraki Haber >>

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:40