ABD’den Rusya’ya yaptırım kararı

Zehirlendikten sonra Almanya'ya kaçan Navalny geçen haftalarda Rusya'ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.





Tutuklanan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.





Geçtiğimiz ay görülen duruşmada savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalny’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul ederek, Navalny’nin 3,5 yıllık hapis cezasını onamıştı. Mahkeme kararına göre, Navalny’nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi