ABD’den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yeni yaptırımlarda hedefte Rusya'nın kullandığı 'gölge filosuna' yönelik olduğu da gelen bilgiler arasında.





Financial Times'ın (FT) güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu yaptırımların, Moskova'nın 8 Ağustos öncesinde Ukrayna'daki askeri operasyonları durdurmaması halinde devreye sokulabileceği belirtiliyor.





FT'nin iki kaynağı, Washington yönetiminin Rus gölge filosuna yönelik yaptırımları "Moskova üzerindeki baskının kolay ilk adımı" olarak gördüğünü ifade ediyor. Bir diğer kaynak ise ABD yetkililerinin Kremlin'e yönelik çoklu baskı seçeneklerini masaya yatırdığını ve gölge filo kısıtlamalarının bu paketin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurguluyor. Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için oluşturduğu bu gölge filo, eski tankerlerden oluşan ve sigorta belgeleri olmadan faaliyet gösteren bir deniz taşımacılığı ağı olarak biliniyor.





Beyaz Saray'a yakın yetkililer, Başkan Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'e yönelik hayal kırıklığının giderek arttığını ve Moskova'nın müzakere masasına oturmaması halinde ağır bedeller ödeyeceğini belirtiyor. Bu açıklamalar, Trump yönetiminin Rusya politikasında sertleşme sinyali olarak yorumlanıyor.





Ultimatom ve Olası Sonuçları





ABD Başkanı Trump, 8 Ağustos'a kadar Ukrayna'daki çatışmaların durmaması halinde Rusya'nın ticaret ortaklarına %100'e varan ek gümrük vergileri getireceği uyarısında bulunmuştu. Bloomberg'in haberine göre ise Rus yetkililer, bu yaptırım tehdidini bertaraf etmek için ABD'nin hava ateşkesi önerisini değerlendiriyor. Diplomatik çevreler, özellikle Hindistan ve Çin gibi Rusya'nın önemli ticaret ortaklarının bu durumdan nasıl etkileneceğini ve karşı hamle geliştirip geliştirmeyeceklerini merakla takip ediyor.





Uzmanlar, gölge filosuna yönelik olası yaptırımların küresel enerji tedarik zincirlerini etkileyebileceği ve petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Rusya'nın bu filoyu özellikle Asya pazarlarına yönelik petrol ihracatını sürdürmek için kullandığı biliniyor. Yaptırımların uygulanması halinde, Rus enerji sevkiyatlarının önemli ölçüde sekteye uğrayabileceği ve bunun da küresel enerji arz güvenliği açısından yeni riskler doğurabileceği değerlendiriliyor.