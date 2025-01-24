Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den şok eden Türkiye hamlesi! /24 Ocak 2025 14:24

ABD’den şok eden Türkiye hamlesi!

ABD, Türk vatandaşlarına vize kontenjanını düşürme kararı alırken bu durum vize başvuru süreçlerinde önemli sorunların yaşanmasına yol açıyor. Vize kontenjanının düşürülmesiyle birlikte, bugün ABD’ye gitmek için başvuran bir Türk vatandaşı en erken 2027 yılında vize alabilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye ile yaşanan diplomatik sorunları gerekçe göstererek 7 Ekim 2017 tarihinde Türk vatandaşları tarafından yapılan vize başvurularını sınırsız süreyle askıya almış ve daha sonraki süreçte yeniden aktif hale getirilen vize başvuruları için daha düşük kontenjanlar ayırmıştı.

Geçmiş dönemlerde Türk vatandaşları için uzun süreli turist vizesi sunan ABD, ilk aşamada vize sürelerini kısalttı, diğer yandan da yeni başvuru sürecini zorlaştırmayı sürdürüyor.

VİZE KRİZİ YAŞANIYOR
Halktv'de yer alan habere göre ABD, gelen yoğun taleplere rağmen vize prosedüründe bir değişikliğe gitmezken Türkiye'den yapılan ve turizm, akraba ziyareti ya da akademik konferanslara katılım gibi sebepleri içeren B1-B2 vizelerinin randevu tarihini en erken 2027 yılına sarkıttı.

ABD Konsolosluğu'nun internet sitesinde, en erken randevuların 2026 yılının aralık ayı için verildiği görülürken pasaport gönderim süreçleri ve işlem süreleri de göz önünde bulundurulduğunda bugün ABD'ye gitmek isteyen bir Türk vatandaşı, vizesinin bulunmaması halinde en erken 2027 yılında ABD'ye gidebilecek. Yaşanan vize krizi, federasyon ile bağlantısı olmayan çok sayıda bireysel sporcunun, akademisyenin ve gazetecinin mağdur olmasına yol açarken kontenjanların artırılması talebine ABD'den herhangi bir cevap gelmiyor.

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