Samanyoluhaber.com - Moskova





Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizine son vermeyi hedefleyen yedi maddelik bir plan hazırladığı ortaya çıkmıştı. Bu plan, Kiev için herhangi bir güvenlik garantisi öngörmezken ve Rusya’nın kontrol ettiği toprakları elinde tutmasına izin veriyordu.





İddiaya göre, Londra ve Paris, böyle bir senaryoyu kabul edebilir; ancak karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve ekonomik destek sağlanmasını şart koşuyor.





Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki Avrupa ülkesi, Ukrayna’nın Rusya’nın kontrolüne geçen bazı bölgeleri yalnızca de facto (fiili olarak) kaybettiğini kabul edeceği bir anlaşmayı tercih ediyor. Bu bölgelerin büyük kısmı, 2022’de başlayan geniş çaplı çatışmalardan önce Rusya’nın kontrolüne geçmişti.





Kırım ve NATO Tartışmaları Devam Ediyor





Aynı şekilde WSJ, geçtiğimiz hafta ABD’nin Kiev’e sunduğu öneriler arasında Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun tanınması, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgelerin ABD kontrolüne verilmesi gibi maddelerin yer aldığını yazmıştı. Bu öneriler dün Londra’da yapılan Ukrayna-ABD-Avrupa üçlü zirvesinde ele alındı.





Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmenin anayasalarına aykırı olduğunu vurguladı: “Bu konuda konuşacak bir şey yok. Bu bizim anayasamıza aykırı.” Aynı tutum, Rusya’nın elinde bulunan diğer Ukrayna toprakları için de geçerli.