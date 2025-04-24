Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den sonra İngiltere ve Fransa da Ukrayna’nın toprak kaybını kabul edebilir /24 Nisan 2025 11:46

ABD’den sonra İngiltere ve Fransa da Ukrayna’nın toprak kaybını kabul edebilir

The Wall Street Journal’ın (WSJ) iddiasına göre, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’nın bazı topraklarını kaybetmesini içeren bir barış senaryosuna açık oldukları haber yapıldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizine son vermeyi hedefleyen yedi maddelik bir plan hazırladığı ortaya çıkmıştı. Bu plan, Kiev için herhangi bir güvenlik garantisi öngörmezken ve Rusya’nın kontrol ettiği toprakları elinde tutmasına izin veriyordu.

İddiaya göre, Londra ve Paris, böyle bir senaryoyu kabul edebilir; ancak karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve ekonomik destek sağlanmasını şart koşuyor.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki Avrupa ülkesi, Ukrayna’nın Rusya’nın kontrolüne geçen bazı bölgeleri yalnızca de facto (fiili olarak) kaybettiğini kabul edeceği bir anlaşmayı tercih ediyor. Bu bölgelerin büyük kısmı, 2022’de başlayan geniş çaplı çatışmalardan önce Rusya’nın kontrolüne geçmişti.

Kırım ve NATO Tartışmaları Devam Ediyor

Aynı şekilde WSJ, geçtiğimiz hafta ABD’nin Kiev’e sunduğu öneriler arasında Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun tanınması, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgelerin ABD kontrolüne verilmesi gibi maddelerin yer aldığını yazmıştı. Bu öneriler dün Londra’da yapılan Ukrayna-ABD-Avrupa üçlü zirvesinde ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmenin anayasalarına aykırı olduğunu vurguladı: “Bu konuda konuşacak bir şey yok. Bu bizim anayasamıza aykırı.” Aynı tutum, Rusya’nın elinde bulunan diğer Ukrayna toprakları için de geçerli.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’den sonra İngiltere ve Fransa da Ukrayna’nın toprak... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:22